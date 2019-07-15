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"الصحة العالمية": نسبة عالية من أغذية الأطفال يتم تسويقها بشكل خاطئ

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:46 م
"الصحة العالمية": نسبة عالية من أغذية الأطفال يتم تسويقها بشكل خاطئ
/أ ش أ/

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 أظهرت دراستان جديدتان لمنظمة الصحة العالمية أن نسبة عالية من أغذية الأطفال يتم تسويقها بشكل غير صحيح على أنها مناسبة للأطفال دون سن 6 أشهر، وأن العديد من هذه الأطعمة تحتوى على مستويات عالية من السكر وبشكل غير لائق.

وشددت المنظمة - في تقرير وزعته بجنيف اليوم /الاثنين/ - على ضرورة الالتزام بارشاداتها العالمية لعام 2016 بشأن إنهاء الترويج غير المناسب للأغذية للرضع والأطفال الصغار، مشيرة إلى أنه لا ينبغى الإعلان عن الأطعمة التكميلية التجارية للأطفال دون سن 6 شهور.

وقالت الدكتورة زوسانا جاكاب المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة لأوروبا "إن التغذية الجيدة في الطفولة المبكرة لاتزال أساسية لضمان النمو والتطور الأمثل للطفل، وكذلك تحقيق نتائج صحية أفضل في وقت لاحق من الحياة بما في ذلك الوقاية من فرط الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائى".

ونوهت المنظمة بأنها كانت قد طورت مسودة لخصائص المغذيات للأطفال من 6 إلى 36 شهرا، وذلك لتوجيه القرارات المتعلقة بالأطعمة غير المناسبة للترويج لها لهذه الفئة العمرية، موضحة أن هذه التوجيهات تم تقديمها الى الدول الأعضاء ولأصحاب المصلحة لمزيد من المناقشة، كما طورت أيضا منهجية لتحديد أغذية الأطفال التجارية المتاحة في بيئات البيع بالتجزئة لجمع بيانات المحتوى الغذائى الموجودة على الملصقات وغيرها من المعلومات من التعبئة والتغليف والترويج.

وأشارت إلى أنه تم استخدام هذه المنهجية لجمع بيانات عن 7955 من منتجات الطعام والشراب التي يتم تسويقها للرضع والأطفال الصغار من 516 متجرا في 4 مدن بالمنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، وهي: (فيينا وصوفيا وبودابست وحيفا).. لافتة إلى أنه في جميع المدن الأربعة تم تسويق نسبة كبيرة من المنتجات تتراوح بين 28% إلى 60% على أنها مناسبة للأطفال دون 6 شهور.

وأفادت المنظمة بأنه على الرغم من أن هذا مسموح به بموجب قانون الاتحاد الأوروبى إلا أنه لا يسهم في تعزيز المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم أو دليل منظمة الصحة العالمية، حيث ينص كلاهما بوضوح على أنه لا ينبغى تسويق الأطعمة التكميلية التجارية على أنها مناسبة للأطفال دون سن 6 شهور.

 


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