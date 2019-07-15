الشركات الكورية الجنوبية ترغب من حكومتها التفاوض مع اليابان

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أعلنت الشركات الكورية الجنوبية رغبتها أن تتفاوض حكومتها مع اليابان لحل النزاع الأخير الذي يشتمل على قيود تصدير طوكيو على مواد صناعة الموصلات الرئيسية ، بينما تتابع سول القضية مع منظمة التجارة العالمية.

وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية أنه عقب تشديد اليابان القيود المفروضة في 4 يوليو على تصدير ثلاث مواد إلى كوريا الجنوبية ، استطلع اتحاد الصناعات الكورية 50 ممثلاً عن الشركات التي لها معاملات مع اليابان ، وكذلك محللي الأوراق المالية وخبراء التجارة.

وكان الحوار الدبلوماسي هو الخيار الأكثر شعبية فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، والتي يفضلها 48 ٪ من المستطلعين ، تلا ذلك 30٪ ممن قالوا إن على كوريا الجنوبية إنتاج الأجزاء والمواد التي تعتمد على اليابان محلياً لتزويدها بها، بينما اقترح 10٪ أن تقوم سول برفع الأمر إلى منظمة التجارة العالمية.