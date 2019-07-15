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الشرطة الإيطالية تضبط ترسانة أسلحة حرب بحوزة عناصر يمينية متطرفة

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:56 م
الشرطة الإيطالية تضبط ترسانة أسلحة حرب بحوزة عناصر يمينية متطرفة الشرطة الإيطالية
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت السلطات الأمنية أن أجهزة مكافحة الارهاب الشرطية استولت فى إطار عملية أمنية مشتركة فى عدة مدن بشمال إيطاليا على "أسلحة تستخدم فى الحروب"، من بينها "بنادق أوتوماتيكية حديثة الصنع وصاروخ أرض-جو "كانت بحوزة عناصر يمينية متطرفة.
 
وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن السلطات أن العملية الامنية إنطلقت فى أعقاب تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة "ديجوس" فى مدينة تورينو  تتعلق ببعض المقاتلين الإيطاليين الذين شاركوا فى حرب دونباس.
 
وأوضحت أن مكاتب ديجوس فى كل من ميلانو وفاريزى وبافيا ونوفارا وفورلى شاركت فى هذه العملية، بتنسيق من مكتب المدعى العام فى تورينو.

ايطاليا

الارهاب

تورينو

اليمين المتطرف

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