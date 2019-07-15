السيطرة على حريق التهم فدان أرض زراعية بقرية النمسا جنوبى الأقصر دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فى السيطرة على حريق نشب فى فدان من الزراعات بمدينة إسنا بسبب إشتعال النيران فى المخلفات الزراعية والحلف، وذلك دون مصابين أوخسائر فى الأرواح، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى قطعة أرض زراعية بقرية النمسا بمدينة إسنا، فانتقلت على الفور سيارتى إطفاء وتوجه محمد العشرى رئيس قرية النمسا، وتبين أن النيران أتت على فدانق من الزراعات بالقرية وجاء نتيجة حرق الحلف والمخلفات الزراعية، فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.