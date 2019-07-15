سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 03:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق التهم فدان أرض زراعية بقرية النمسا جنوبى الأقصر دون مصابين

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:41 م
السيطرة على حريق التهم فدان أرض زراعية بقرية النمسا جنوبى الأقصر دون مصابين حريق بأرض زراعية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فى السيطرة على حريق نشب فى فدان من الزراعات بمدينة إسنا بسبب إشتعال النيران فى المخلفات الزراعية والحلف، وذلك دون مصابين أوخسائر فى الأرواح، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى قطعة أرض زراعية بقرية النمسا بمدينة إسنا، فانتقلت على الفور سيارتى إطفاء وتوجه محمد العشرى رئيس قرية النمسا، وتبين أن النيران أتت على فدانق من الزراعات بالقرية وجاء نتيجة حرق الحلف والمخلفات الزراعية، فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


الاقصر

حريق فدان ارض بالاقصر

مدينة اسنا

حريق فى ارض زراعية بالنمسا

الحماية المدنية بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق نشب داخل مطعم نتيجة ماس كهربائى بقنا

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:33 م

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:46 ص

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:35 ص

حريق يلتهم محتويات شقة بالكامل بأسيوط

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:13 ص

السيطرة على حريق بعقار واحتراق محتويات شقة فى أسيوط

الأحد، 14 يوليه 2019 10:47 م

اندلاع حريق فى مساحات من التبن بقرية طرشوب فى بنى سويف

الأحد، 14 يوليه 2019 06:00 م

السيطرة على حريق محدود فى ملاهى للأطفال بنادى الاتحاد السكندرى

الأحد، 14 يوليه 2019 02:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة