السلطات السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق

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قال مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، إن السلطات السورية افتتحت نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق.

وأضاف المصدر- وفقا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، أن "نقاط التفتيش ستكون للحراسة وستتبع الشرطة السورية"، موضحا أن هناك تعاونا بين هذه النقاط وحرس الحدود العراقي؛ لمنع تسلل الإرهابيين ومراقبة المساحات المشتركة.

وأشار إلى أن نقاط التفتيش قريبة من الحدود العراقية السورية، ما يشكل تكثيفا للتعاون الأمني بين البلدين؛ لمنع تسلل ما تبقى من عناصر تنظيم داعش بين البلدين.

وفي سياق آخر، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في انفجار مفخخ شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني- في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن دراجة نارية مفخخة انفجرت في منطقة "سبع البور" شمال العاصمة بغداد؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية ضبطت دراجة نارية أخرى مفخخة في نفس المنطقة، متابعا أن القوات تطوق منطقة "سبع قصور" بغداد بالكامل تحسبا لوقوع أي طارئ.