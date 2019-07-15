سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 12:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تشترط طبيبا لكل ألف حاج.. وتشدد على التطعيمات الوقائية

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:02 م
السعودية تشترط طبيبا لكل ألف حاج.. وتشدد على التطعيمات الوقائية حجاج _ أرشيفية
كتبت - آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فيما بدأت الأراضى المقدسة استقبال الحجاج من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك حج 1440 ه، أصدرت وزارة الصحة السعودية عددا من التعليمات لضمان سلامة الحجاج، وعدم انتشار أى أمراض أو أوبئة بين البعثات.

واشترطت وزارة الصحة السعودية على البعثات الطبية المرافقة للحجاج ​أن يكون عدد الأطباء المرافقين للبعثة بمعدل طبيب واحد على الأقل لكل 1000 حاج، و حددت 7 أمراض ذات أهمية خلال الحج والعمرة، يجب أخذ التطعيمات مسبقا بشأنها، وفق ما أوردته في الاشتراطات والإرشادات الصحية للمسافرين إلى المملكة للحج والعمرة.

وقالت في بيان لها: «إنها تُركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية»، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج، للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

 وأوضحت «الصحة» السعودية، أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ منذ 1 ذو القعدة حتى الآن 257.981 حاجا، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه 87.4 % للحمى الشوكية و67.3 % للحمى الصفراء و95.3 % لشلل الأطفال.


موسم الحج

حج1440

وزارة الصحة السعودية

الحجاج المصريين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقالات صحف الخليج.. جدار الماء: إيران .. وباب الجحيم.. سلمان الدوسرى: "أمان"... هل يزيد عزلة أردوغان؟.. منى بوسمرة: مظلومية الدوحة فى موسم الحج.. عبد الله السويحى: أكبر من حملة انتخابية

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:00 ص

وكيل أوقاف الدقهلية: تنظيم محاضرات توعوية للحجاج استعدادا لموسم الحج

السبت، 13 يوليه 2019 12:52 م

الأقصر تستعد لإنطلاق موسم الحج لنقل 1844 حاج لآداء الفريضة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:24 م

الحجر الصحى بمطار القاهرة يشهد استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الحج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:01 م

صور ..نائب أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة