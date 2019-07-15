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السجن 15 سنة لمتهم قتل شخصا بسبب خصومة ثارية فى سوهاج

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:04 م
السجن 15 سنة لمتهم قتل شخصا بسبب خصومة ثارية فى سوهاج محكمه جنايات سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "خورشيد.أ" 30 سنة حاصل على بكالوريوس بالسجن 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "فكرى.أ" بان أطلق عليه النار من سلاح الى بسبب خصومة ثأرية بينهما بدائرة مركز أخميم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى ووليد محمد عبد الحميد، بأمانة سر محمود سيد ووائل يحى.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح إلى، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة الطرفين وهما أبناء عمومة، حيث ترصد المتهم للمجنى عليه فى احد الأماكن  واطلق عليه النار  من سلاح إلى كان بحوزته، حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه، وتوفى  فى الحال متأثرا بإصابته.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 


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