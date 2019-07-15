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السجن المشدد 10 سنوات لميكانيكى وعاطلان لسرقته موظفة بالإكراه فى المطرية

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:52 م
السجن المشدد 10 سنوات لميكانيكى وعاطلان لسرقته موظفة بالإكراه فى المطرية حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 أشخاص بتهمة سرقة موظفة فى المطرية بالسجن المشدد 10 سنوات.

 

وجاء بأمر الإحالة قيام المتهمين "حامد.م عاطل " و"حسني.ا ميكانيكى، وإيهاب.ج عاطل تهمة الشروع فى سرقة المتعلقات المملوكة للمجنى عليها " روحية.ا "موظفه بالإكراه، بعد أن قاموا باستيقافها بالطريق العام، وأشهر الأول فى وجهها سلاحا ناريا "خرطوش" مما بث الرعب فى نفسها، فتمكنا من الاستيلاء على ما بحوزتها من متطلباتها وأخذ خاتم ومتعلقات ذهبية.

 

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

البداية عندما القى قسم شرطة المطرية، القبض على المتهمين، واعترفا بسرقة المجنى عليها واعتيادهما على السرقة بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم.


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