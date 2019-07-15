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الرى تزيل كابلات مخالفة لإحدى شركات الاتصالات بجسر ترعة بالإسماعيلية..صور

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:21 ص
الرى تزيل كابلات مخالفة لإحدى شركات الاتصالات بجسر ترعة بالإسماعيلية..صور ازالة كابلات مخالفة لإحدى شركات الاتصالات بجسر ترعة بالإسماعيلية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالإسماعيلية وعرب سيناء، اليوم، إزالة مواسير مخالفة بجسر ترعة المنايف بالبر الأيمن والبر الأيمن لترعة المطيعية بطول 1.700م تم تركيبها بمعرفة إحدى شركات الاتصالات، حيث تلاحظ أثناء المرور وجود حفر بمسافات كبيرة بجسر الترعة بالبر الأيمن، وذلك تمهيدا لإمرار الكابلات الخاصة بالشركة دون ترخيص أو تنسيق مع الإدارة، وتم التنبيه عليهم بالتوقف عن أعمال الحفر، ولكن دون استجابة.

وأوضحت الإدارة، أن هذه الأعمال عرضت جسر الترعة لخطر الانهيار والكسر، نتيجة لأعمال الحفر التى تمت دون تنسيق، مما استدعى الإزالة الفورية للمواسير، وترميم الجسور، حفاظا عليها من الانهيار، وعدم غرق الأراضى والقرى المحيطة، فى حالة تعرضها للكسر فى أى لحظة، وكذلك لتعارض المواسير طريق الحفارات، وإعاقتها، وأيضا تعارضها مع أعمال عملية تأهيل جسور ترعة المنايف، والتى سيتم البدء بها خلال العام الحالى.

وكشفت الإدارة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف، وتحرير محضر بمركز الشرطة، وكذلك تم تحرير محضر إثبات جرائم، وتمت الإزالة الفورية للمخالفة العرضية، وترميم الجسور فورا بمعدات الإدارة وعمال هندسة الإسماعيلية، وفي وجود المهندسة داليا أحمد نصر مدير هندسة الاسماعيلية و المهندس  محمد هشام و المهندسة هبة الله يوسف رئيس قسم الصيانة الوقائية بالادارة وذلك للحفاظ على الجسور من الانهيار.
 

ازالة كابلات مخالفة لإحدى شركات الاتصالات بجسر ترعة بالإسماعيلية (1)
 
 
ازالة كابلات مخالفة لإحدى شركات الاتصالات بجسر ترعة بالإسماعيلية (2)
 
 
ازالة كابلات مخالفة لإحدى شركات الاتصالات بجسر ترعة بالإسماعيلية (3)
 
 
ازالة كابلات مخالفة لإحدى شركات الاتصالات بجسر ترعة بالإسماعيلية (4)
 
 
ازالة كابلات مخالفة لإحدى شركات الاتصالات بجسر ترعة بالإسماعيلية (5)



 


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الاسماعيلية

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