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الرى: إنشاء 4 بازارات داخل متحف النيل بأسوان وطرحها فى مزاد علنى قريبا

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:00 م
الرى: إنشاء 4 بازارات داخل متحف النيل بأسوان وطرحها فى مزاد علنى قريبا متحف النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنه تم إنشاء 4 بازارات داخل متحف النيل بأسوان وسوف يتم طرحها فى مزاد  علنى قريبا لكل الراغبين فى تشغيلها، فى اطار اهتمام المتحف بتلبية احتياجات الزائرين.

ووجهت الوزارة، بسرعة إنجاز أعمل تطوير متحف النيل بأسوان والالتزام بالجدول الزمنى الموضوع للانتهاء من الأعمال المطلوبة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المتحف ليكون مركزًا ثقافيًا إفريقيا انطلاقا من كون أسوان عاصمة الثقافة الإفريقية.
 ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.





 


وزارة الرى

اسوان

متحف النيل

عاصمة الشباب

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