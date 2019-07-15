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الخارجية الفرنسية تؤكد اعتقال الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه فى إيران

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:02 م
الخارجية الفرنسية تؤكد اعتقال الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه فى إيران الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه
باريس (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اعتقال الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه - 60 عامًا - من قِبل السلطات الإيرانية، أثناء وجودها هناك للعمل.

وقالت الوزارة - فى بيان، نقل راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، مقتطفات منه - إن فرنسا أعربت عن قلقها إزاء عملية الاعتقال لمواطنة فرنسية، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية فى ظل هذا الوضع الصعب اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها وطلبت إتاحة التواصل القنصلى معها.

وأوضحت أن فرنسا تدعو السلطات الإيرانية لتوضيح موقف الباحثة "عادلخاه"، وتكرر مطالباها خاصة التصريح بالتواصل القنصلى دون تأخير.

 


فاريبا عادلخاه

باحثه فرنسيه معتقله فى ايران

ايران

فرنسا

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