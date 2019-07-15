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الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى الصفراء بصعدة

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:01 ص
الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى الصفراء بصعدة الجيش اليمنى - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أحرزت قوات الجيش الوطنى مسنودة بمروحيات قوات التحالف العربى تقدمات جديدة فى جبهة الصفراء بمحافظة صعدة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال العقيد أحمد عمر الدبانى، أركان حرب لواء حرب واحد، إن قوات المهام الخاصة فى اللواء نفذت عملية مباغتة ضد مواقع عناصر المليشيا الانقلابية سيطرت خلالها على سلسلة تباب "مكحلات" وتبة "راكان" وجبل "نواف" الاستراتيجى فى اتجاه وادى الأشر.

وأضاف الدبانى، أن العملية كبدت المليشيا خسائر فى الأرواح والعتاد وأن القوات نجحت باغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 


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