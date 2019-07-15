التنمية المحلية يؤكد وصول نسبة القيادات النسائية بالوزارة إلى 38%

كتب ــ على عبد الرحمن

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات وبحضور قيادات الوزارة، لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات خلال عام 2018/2019 في 4 محاور، تمكين المرأة وهي محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، كما ناقش الاجتماع ايضاً أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل القيادات النسائية بالإدارة المحلية.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن وحدات تكافؤ الفرص هي أحد أهم الموضوعات المضيئة التي يجب أن يتم إبرازها والاهتمام بها، حيث إن النجاحات التي حققتها المحافظات هي التي جعلت الوزارة والمحافظات في مكانة متميزة ومتقدمة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مجال حقوق المرأة، حيث إن نسبة القيادات النسائية في وزارة التنمية المحلية تصل الي 38% حتي الآن، وجاري عمل حصر دقيق لعدد القيادات النسائية علي مستوي المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن من أهم الإنجازات في مجال حقوق المرأة هو ما تحقق في مؤتمر المدن والحكومات المحلية الإفريقية، حيث أصبحت مصر عضواً فاعلاً في شبكة النساء الافريقية التي تهدف إلى توحيد القيادات النسائية في السياسية المحلية لتكون قادرة على زيادة فرصها للتأثير علي المدن والسلطات الإقليمية والمحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين فى افريقيا .

وتابعت الوزارة، أنه سيكون هناك دور تنسيقي لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات داخل شبكة النساء المحليات الافريقية، لضمان نشر السياسات والبرامج والقرارات المتخذة داخل الشبكة على مستوى وحدات الإدارة المحلية المختلفة، وخاصة تلك التي لا ترأسها امرأة، خاصة وأن شبكة النساء المحلية الافريقية تعمل علي دعم حملات المدن الافريقية بدون أطفال شوارع وعدم التسامح مع العنف ضد المرأة وتمكين المرأة وتطوير القيادة النسائية المنتخبات وتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسة المحلية وتنفيذ ميثاق مراكش للمساواة.

وأوضحت الوزارة، أن أهم الإنجازات التي حققتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات ركزت على تنفيذ العديد من المبادرات على مستوى المحافظات منها "مبادرة انتى منتجة" والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ هذه المشروعات الصغيرة، ومبادرة "معاً ضد العنف" وتهدف الى التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، ومبادرة " مصرية بلا أمية " وتهدف الى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم إضافة الى ندوات توعية لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية المحلية وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، ومبادرة " يوم في قرية " وتهدف الى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقري وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها.

واستطردت الوزارة، أن أهم الإنجازات التي حققتها محافظات القليوبية وشمال سيناء وبورسعيد والغربية والشرقية والوادي الجديد في محور التمكين السياسي هي عقد دورات تدريبية لتأهيل السيدات علي العمل السياسي وتولي مناصب قيادية ومساعدة السيدات العاملات للحصول علي حقوقهم الوظيفية، وفي محور التمكين الاقتصادي فقد عقدت محافظات القليوبية ومطروح والاسماعيلية والمنيا والاقصر ورش عمل تدريبية علي الأعمال اليدوية والبسيطة.