التحقيق مع متهم استولى على 1.2 مليون جنيه بزعم توظيفها فى تجارة الملابس

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع متهم لقيامه بالاستيلاء علي مبلغ مليون و200 ألف جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم استولي علي مبالغ مالية من الشاكيين، بلغت قيمتها نحو مليون و 200 ألف جنيه، بقصد توظيفها فى مجال تجارة الملابس، مقابل الحصول على أرباح شهرية ، ولم يلتزم بذلك وإمتنع عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وأن الجهات الأمنية ضبطت المتهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة.
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