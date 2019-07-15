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التحقيق مع متهم استولى على 1.2 مليون جنيه بزعم توظيفها فى تجارة الملابس

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:09 م
التحقيق مع متهم استولى على 1.2 مليون جنيه بزعم توظيفها فى تجارة الملابس أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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حققت نيابة الشئون المالية والتجارية،  مع متهم لقيامه بالاستيلاء علي مبلغ  مليون و200 ألف جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في لهم فى مجال تجارة الملابس  مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .

وذكرت التحريات الأمنية،  أن المتهم استولي علي مبالغ مالية من الشاكيين،  بلغت قيمتها نحو مليون و 200 ألف جنيه، بقصد توظيفها فى مجال تجارة الملابس، مقابل الحصول على أرباح شهرية ، ولم يلتزم بذلك وإمتنع عن رد المبالغ المالية لأصحابها، وأن الجهات الأمنية ضبطت المتهم  للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة.


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