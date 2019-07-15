سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 11:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض يرشح إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:27 م
البيت الأبيض يرشح إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع مارك اسبر وترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 رشح البيت الأبيض مارك إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع اليوم الاثنين، وهو المنصب الذي يشغله بصفة قائم بالأعمال منذ الشهر الماضي.
 
ولا يوجد وزير للدفاع منذ استقالة جيم ماتيس في ديسمبر كانون الأول وهي أطول فترة في تاريخ الوزارة.
 
وقال البنتاجون في بيان إن إسبر توقف عن العمل كقائم بأعمال الوزير اليوم الاثنين بعد الإعلان عن ترشيحه، وعاد لوظيفته السابقة وهي وزير الجيش وذلك وفقا للقانون.
 
وحتى تأكيد تعيين إسبر، سيتولى وزير البحرية ريتشارد سبنسر مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع.

مارك اسبر

ترامب

البيت الأبيض

وزارة الدفاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة