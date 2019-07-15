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البيئة تبحث مع محافظ بغداد وسفير العراق نقل التجارب المصرية فى حماية البيئة

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:05 م
البيئة تبحث مع محافظ بغداد وسفير العراق نقل التجارب المصرية فى حماية البيئة محافظ بغداد وسفير العراق والوفد المرافق لهما
كتبت آية دعبس

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استقبلت وزارة البيئة الدكتور رياض العضاض، رئيس مجلس محافظه بغداد، والدكتور أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة ومندوب الجامعة العربية والوفد المرافق لهما بمقر وزارة البيئة، لبحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات العمل البيئى، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
 
وأكد الدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظه بغداد على سعادته وتقديره بالتعاون مع مصر في مجال العمل البيئي والاستفادة من التجارب المصرية ونقلها إلى العراق كبلد عربى شقيق له جهوده الرائدة فى مجال حماية البيئة.
 
ورحبت الوزارة بالوفد العراقي وأبدت سعادتها بالتعاون مع دولة العراق الشقيق لنقل الخبرات المصرية في مجالات حماية البيئة والتي تحرص مصر على حمايتها من خلال تشريع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته وقانون ١٠٢ لسنه 83 لحماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى بالإضافة إلى قانون نهر النيل كذلك اتباع الوزارة منظومة محكمة للتفتيش و الرقابة و الرصد لضمان حماية البيئة والحفاظ عليها.
 
 واستعرض الجانب المصري جهود وزارة البيئة في مجالات التعاون المقترحة ومنها منظومة المخلفات و محطات رصد نوعية المياه ومعالجتها وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحماية البيئة و التشريعات المصرية البيئية و حرص مصر على دمج البعد البيئي بكافة القطاعات التنموية باستراتيجية التنمية المستدامة .
 
واستعرض العضاض خلال الاجتماع عدد من مجالات التعاون المقترحة و منها ادارة المخلفات و بالإضافة إلى الحد من التلوث والتعاون في مجال الطاقة المتجددة و التشريعات البيئية .

 


البيئة

الطاقة المتجددة

التنوع البيولوجى

التلوث

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