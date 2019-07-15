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الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:18 ص
الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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توغلت أعداد من آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لمسافة محدودة في محيط بوابة المطبق شرق مدينة رفح بقطاع غزة، فيما استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر الشمال.
وأكدت مصادر فلسطينية أن 11 جرافة عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة في محيط بوابة المطبق شرق مدينة رفح، وشرعت بأعمال تجريف بالمكان، دون التبليغ عن وقوع إصابات.
وفي سياق متصل، استهدفت زوارق الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال القطاع على بعد 3 أميال.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين وأراضي المواطنين في المناطق الحدودية بشكل شبه يومي.
ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين حيث تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين؛ ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.
ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ العام 2005 إلا أن الاحتلال لا يزال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.


إسرائيل

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

قطاع غزة

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