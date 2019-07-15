الاتصالات تطرح 250 فدانا للاستثمار فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حمادة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وبالأخص فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هناك حوالى 250 فدانا مطروحة للقطاع الخاص والاستثمار، داعية المستثمرين للدخول فى تلك المشروعات.

وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن النسخة الثانية من خريطة الاستثمار أن مدينة المعرفة ستضم مقرات لجميع شركات الاتصالات كما انها ستضم جامعة متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى بعض معاهد التدريب فى تكنولوجيا الاتصالات.