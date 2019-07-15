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الإسكان تعتمد قرار تخطيط قطعة أرض بالعاصمة الإدارية لإنشاء مشروع عمرانى

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:38 م
الإسكان تعتمد قرار تخطيط قطعة أرض بالعاصمة الإدارية لإنشاء مشروع عمرانى أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار  وزير الإسكان، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم f4 بمنطقة الـR7  بمساحة 16 فدان ، ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لإحدى الجميعات وذلك لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، كما نصت المادة الثالثة على التزام الجمعية بالاشتراطات البنائية وعدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

ونصت المادة الخامسة من القرار على التزام الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، وأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع طبقا لكارت الوصف المسلم من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.


وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

جهاز العاصمه الاداريه

شركه العاصمه الإداريه

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