الأوقاف تعلن بيع جلود الأضاحى لشراء لحوم للفقراء

أكد قطاع المديريات فى وزارة الأوقاف، على جميع مديرى المديريات بعمل الترتيبات اللازمة لمشروع جمع جلود الأضاحى، وتحويل أى مبالغ يتم جمعها إلى مشروع صكوك الأضاحى تعظيما للفائدة، وليذهب عائد مشروع جلود الأضاحى فى صورة لحوم تصل إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه لا يجوز للمضحى بيع جلد الأضحية ولا إعطائه للجزار على سبيل الأجرة أو كمقابل جزء من أجرته، فإما أن ينتفع به المضحى إن أمكنه ذلك، وإما أن يهديه لمن ينتفع به ، وإما أن يتبرع به ، وفِي هذه الحالة ستقوم اللجان المخصصة لذلك بجمعه وتحويل ثمنه إلى صكوك أضاحي توزع لحومها على المستحقين الحقيقيين تعظيما لأجر الأضحية وثوابها ، وعلى أن يتم ذلك من خلال اللجان المختصة تحت إشراف مدير المديرية وإعطاء المتبرع إيصال تبرع عيني مثبت به اسم المتبرع ونوع الحلد المتبرع به ، وسيتم توزيع إيصالات التبرع العيني وتسليمها للمديريات قبل العيد بوقت كاف.



