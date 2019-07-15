افتتاح أول منتدى صينى أفريقى للسلام والأمن فى بكين

بكين (أ ش أ)

افتتحت الصين اليوم الاثنين، أول منتدى صينى - أفريقى للسلام والأمن تحت عنوان "تعزيز التعاون وبناء الأمن بصورة مشتركة" بحضور حوالى مائة مندوب من خمسين دولة أفريقية والاتحاد الأفريقى بينهم 15 وزير دفاع ورئيس أركان جيش، وذلك فى مركز بكين الدولى للمؤتمرات.

وقال نائب مدير مكتب التعاون العسكرى الدولى بوزارة الدفاع الوطنى الصينية "سونج يان تشاو" - فى كلمة خلال مراسم الافتتاح - إن المنتدى يهدف إلى تنفيذ الآراء المشتركة التى توصل إليها الرئيس الصينى "شى جين بينج" مع قادة الدول الأفريقية، والارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين فى حفظ السلام والأمن فى العصر الجديد.

وأكد وزيرا دفاع كوت ديفوار والكاميرون ومسئول شؤون السلام والأمن بالاتحاد الأفريقى - فى كلمات خلال الافتتاح - أن الدول الأفريقية ستتعاون مع الصين فى حفظ السلام والأمن الدوليين وبناء عالم أفضل.

ويضم المنتدى -الذى يستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى - الكثير من الأنشطة والفعاليات، بينها: جلسات حوار بين المسؤولين العسكريين الصينيين والأفارقة حول العلاقات بين الطرفين فى العصر الجديد، والتعاون فى مجال السلام والأمن، وأوضاع الأمن البحرية الإقليمية، ودور الجيوش فى مجال السلام والأمن وغيرها من القضايا.

وكان المنتدى قد تأسس تلبية لدعوة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى بناء مجتمع صينى - أفريقى آمن ذى مصير مشترك، وذلك فى قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى (فوكاك) التى عقدت العام الماضى... ويعتبر المنتدى آلية حوار على أعلى مستوى وأوسع مشاركة وأكبر تأثير فى مجال السلام والأمن بين الجانبين.