اعادة تخطيط منفذ الرسوة ببورسعيد لتطوير الخدمات الجمركية

بورسعيد - السيد فلاح

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إعادة تخطيط ورفع كفاءة منفذ الرسوة الجمركي لإحداث الإنسيابية والسيولة في حركة السيارات المتعاملة مع المنفذ وإجراء عملية تجميل وتطوير لتواكب مشروع التطوير الكبير الجاري بشارع محمد علي والذي يربط المنفذ بقلب المدينة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لتفقد أعمال التطوير في الجزء الأخير من شارع محمد علي بجنوب المدينة ، بحضورالمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ومسئولي المرور والمواقف وحي الجنوب. وشملت الجولة منفذ الرسوة ، ووجه "الغضبان"، بالبدء الفوري في تنظيم المنفذ علي أن يتم البدء في تطوير مداخل ومخارج المنفذ من الاتجاهين ليكون عنوان وصورة معمارية وجمالية أمام زوار المدينة وأبنائها سواء للقادمين أو الخارجين منها.