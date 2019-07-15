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اضبط مخالفة.. كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين بمدرسة الإصلاح الزراعى بقليوب

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين بمدرسة الإصلاح الزراعى بقليوب كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين
القليوبية - نيفين طه

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تشهد مدرسة الإصلاح الزراعى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، حالة من الإهمال حتى أصبحت المدرسة تعرض حياة الأبرياء للخطر والموت صعقا بالكهرباء وأصبحت المدرسة بدون كهرباء وتم قطع التيار الكهربائى عنها بالكامل بسبب المقاول الذى يقوم بعملية إنشاء مبنى جديد داخل المدرسة، فقام بقطع كابل الكهرباء الرئيسى الذى يغذى المدرسة.

وأكد أحد المدرسين بالمدرسة، أن المدرسة أصبحت بها شلل تام وتعطيل أجهزة الحاسب الآلى التى يوجد عليها شغل الامتحانات بسبب عدم وجود كهرباء.

وأضاف المدرسون، أن المدرسة بها مجمع ابتدائى وإعدادى ويوجد حاليا بها امتحانات الدور الثانى ورغم تحرير مذكرة من المدرسة للإدارة التعليمية لكن دوم جدوى.

وطالب المدرسون المسئولين بسرعة حل تلك المشكلة التى أصبحت يعانى منها الجميع وتعرض حياة الأبرياء للخطر والموت صعقا بالكهرباء.

 

كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين (1)
كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين (1)

 

كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين (2)
كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين 
كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين (3)
كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين (3)

 

كابل كهرباء ييهدد حياة المواطنين (4)

كهرباء

مدرسة الإصلاح الزراعي

تعليم

القليوبية

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