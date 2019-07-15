اضبط مخالفة.. تلال القمامة تحاصر مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة

القليوبية – فريق المحافظات

اشتكى أهالى مدينة شبرا الخيمة من الإهمال بمدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة، حيث تم فتح مطعم بسورها، بجانب تلال من القمامة التى تحاصرها.

وقال أحمد على – أحد الأهالى - أن المدرسة الثانوية الصناعية الجديدة بمدينة شبرا الخيمة، تم تأجير سورها لمطعم، إلى جانب تحويل المكان لمأوى للخارجين عن القانون فى ظل غياب المسؤولين.

وأشار محسن محمد، أحد الأهالى، أن تلال القمامة تحاصر سور المدرسة، مؤكدا انتشار الحشرات ومعاناة الأهالى بسبب الروائح الكريهة. أضاف أنه يوجد كابل كهربائى مكشوف أمام المدرسة مما يهدد حياة الطلاب والمارة، وطالب الأهالى الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والمسؤولين بضرورة حل تلك المشاكل الموجودة بالمدرسة حرصا على الطلاب والأهالى بالمنطقة.

القمامة تحاصر مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة



القمامة تحاصر مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة



تلال القمامة تحاصر مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة



تلال القمامة تحاصر مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة



سور مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة



سور مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة