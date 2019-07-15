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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى جراء الأمطار الغزيرة فى الهند لـ 8 قتلى

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:47 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى جراء الأمطار الغزيرة فى الهند لـ 8 قتلى انهيار مبنى ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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أعلن مسئولون فى الهند اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى مكون من 3 طوابق جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التى أخذت تهطل على مناطق شمال البلاد مؤخرا إلى 8 قتلى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن رجال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن عدد من الأشخاص المفقودين ومن بينهم بعض الجنود، وذلك فى أعقاب انهيار المبنى أمس الأحد.

وأضافت الشبكة أنه تم إنقاذ 31 شخصا بينهم جنود أيضا، وذلك منذ انهيار المبنى فى بلدة "سولان" الكائنة على بعد 310 كيلومترات (195 ميلا) شمال العاصمة نيودلهي.

بدوره، قال ضابط الشرطة فينود - الذى يستخدم اسما واحدا - إن القتلى هم سبعة من جنود الجيش ومدنى واحد.

يشار إلى أن انهيار المبانى يعد من الأمور شائعة الحدوث فى الهند خلال موسم الأمطار الذى يبدأ فى يونيو من كل عام ويستمر حتى سبتمبر حيث أن المياه تضعف أسس الهياكل التى يتم بناؤها بشكل سىء.

 


الهند

انهيار مبنى فى الهند

امطار غزيره فى الهند

امطار الهند

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