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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة جنوبى أفغانستان إلى 46 شخصا

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:00 م
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة جنوبى أفغانستان إلى 46 شخصا تفجير افغانستان ارشيفية
أ ش أ

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 أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بإقليم "قندهار" جنوبي البلاد إلى 11 قتيلا ونحو 35 مصابا.
 
ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن نائب المتحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار أحمد صادق عيسى قوله إن الجيش لا يوجد لديه في منطقة "خاكريز" - التي وقع بها الانفجار - سوى عيادة متنقلة، مضيفا أنهم يحاولون الآن نقل المصابين إلى مستشفى إقليمي في مدينة "قندهار" عاصمة الإقليم لتلقي المزيد من العلاج.
 
وقال عضو مجلس الإقليم يوسف يونسي إن أطفالا ونساء من بين الضحايا الذين لقوا مصرعهم، مضيفا أن بعض الجرحى في حالة حرجة، متابعا أن جميع الضحايا هم أفراد عائلة واحدة وأقاربهم كانوا في طريقهم نحو أحد الأضرحة عندما ضربت القنبلة شاحنتهم.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

افغانستان

قندهار

انفجار قنبلة

يوسف يونسي

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