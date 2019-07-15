ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى نيبال لـ 67 قتيلا

كاتماندو(أ ش أ)

أعلن مسئولون فى نيبال اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التى تضرب جنوب آسيا منذ الجمعة الماضية إلى 67 قتيلا و30 مفقودا.

وفى الهند، صرح المسئول بالحكومة براتاتا أمريت - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أن قرابة 200 ألف شخص تركوا قراهم المغمورة بالمياه بولاية "بيهار" فيما يقطن 50 ألف بملاجئ الولاية.

وتابعت الشبكة أن مياه ثلاثة أنهار فى نيبال فاضت نحو شمال الهند، مما تسبب فى مصرع 14 شخصا وشل حياة قرابة مليونى شخص، وذلك بعدما سببت انهيارات أرضية ودمارا واسعا فى نيبال أيضا.

وفى بنجلاديش لقى 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء صواعق البرق وذلك منذ السبت الماضى، بينما تستمر الأمطار الموسمية الغزيرة فى أجزاء متعددة من البلاد.