إعدام نصف طن كشرى منتهى الصلاحية بـ 3 مطاعم فى الزقازيق

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة ، نصف طن أغذية منتهية الصلاحية بعدد من محلات الكشرى بالزقازيق.
قامت إدارة مراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بمدينة الزقازيق بالمرور على عدد من مطاعم ومحلات الكشرى بالمدينة، وأسفرت الحملة عن وجود أغذية بها تغير فى خواصها الطبيعية فى عدد 3 مطعم بالزقازيق، وقامت الحملة بإعدام هذه الكمية والتى تزن 415 كجم أغذية "كشرى – مواد خام" ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 3 محاضر جنحة صحية، وسحب 10 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .
وتواصل مراقبة الأغذية حملاتها على المنشأت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم .
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