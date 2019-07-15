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إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بأسيوط

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:39 م
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الدائري بعد بنزينة المعلمين بدائرة قسم أول أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث قسم أول أسيوط يفيد وقوع تصادم بين سيارتين بعد بنزينة المعلمين على الطريق الدائري بقسم أول أسيوط، وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة كلا من " أندرو . أ . م " 22 سنة طالب بكلية الطب بكسر بالقدمين ، و " ماركو . م . ع " 22 سنة  طالب بكلية الطب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم  و"م . ص " طالب وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 
 
 

 

 


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