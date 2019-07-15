إصابة شاب بارتجاج فى المخ إثر مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب شاب بارتجاج بالمخ وكدمات وجروح فى مشاجرة بين الجيران لخلافات بسبب لهو الأطفال بقرية الدير فى مدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم نقل المصاب لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع مشاجرة بين الجيران لخلافات حول لهو الأطفال وذلك بالشوم والعصى، وأسفرت عن إصابة "سيد.ع.س" 30 سنة مقيم بقرية الدير بكدمات فى أنحاء الجسد وإشتباه فى ارتجاج بالمخ، وتم على الفور نقله لمستشفى الأقصر الدولى، وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة وجارى التحقيق معهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.