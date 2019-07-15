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إحالة 3 مشرفين للمحاكمة العاجلة بتهمة غرق طفل فى حمام السباحة

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:37 م
إحالة 3 مشرفين للمحاكمة العاجلة بتهمة غرق طفل فى حمام السباحة الطفل الضحية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، برئاسة أحمد يوسف، باحالة 3 مشرفين حمام سباحة فى نادى رياضى، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح  بتهمة الإهمال عقب وفاة طفل نتيجة غرقه.
 
 
واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب الحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.
 
 

حمام السباحة

غرق الأطفال فى حمام السباحة

غرق طفل فى حمام سباحة نادى بالنزهة

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