إحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية للجنايات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عاصم. م، و "ناصر. ح، و "وائل. ر "،عاطلين، واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة، وأدلوا عن مكان بعض المسروقات.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.