سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 12:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

إحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية للجنايات

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:42 م
إحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية للجنايات جريمة سرقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عاصم. م، و "ناصر. ح، و "وائل. ر "،عاطلين، واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة، وأدلوا عن مكان بعض المسروقات.

 

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


سرقة

تشكيل عصابى

حبس

اخبار الحوادث

نيابة القاهرة الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة