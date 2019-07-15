إحالة متهمتين بحيازة مخدر الحشيش بالتجمع للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمتين بترويج المواد المخدرة وترويجها بالتجمع، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5817 لسنة 2019، أن المتهمتين "هدير. م" 26 عامًا، و"إيمان. ح" 33 عامًا، واعترفا المتهمين أمام النيابة بترويجهما المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم بغرض الكسب غير المشروع.

كانت بداية الواقعة، بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على سيدتين، وبحوزتهما 15" قطعة حشيش، و111 قرص ترامادول مخدر"، قبل ترويجها بمنطقة التجمع الخامس، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.