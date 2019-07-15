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أنجولا والصين تؤكدان إلتزامهما بالعمل من أجل تعميق التعاون الثنائى

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:28 م
أنجولا والصين تؤكدان إلتزامهما بالعمل من أجل تعميق التعاون الثنائى الرئيس الصينى شي جين بينج
أ ش أ

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أكدت أنجولا و الصين التزامهما بالعمل من أجل تعميق التعاون الثنائى بين البلدين، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس الأنجولى جواو لورينكو مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية أثناء زيارته لأنجولا .
وقال الرئيس الأنجولى ريحات ، إن أنجولا والصين لهما مواقف متماثلة بشأن الكثير من الشئون الدولية و هناك تفاهم متبادل ، وإن التعاون بين البلدين كان له دور إيجابى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأنجولا، وأضاف: "إن أنجولا ترغب في تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الثنائي مع الصين ".
ومضى الرئيس لورينكو قائلا إن أنجولا تولي أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين في الشئون الدفاعية، وتأمل أن يواصل الجانبان العمل لتعميق التعاون فى مجال الدفاع بطريقة عملية " .
من جانبه ، قال المسئول العسكري الصيني: " إنه على الرغم من أن آلاف الأميال تفصل بين الصين وأنجولا، إلا أنهما ترتبطان بعلاقة صداقة عميقة وأنهما شريكان يعملان معا"، وأضاف "أن العلاقات الصينية الأنجولية فتحت خلال الأعوام الأخيرة فصلا جديدا فى التنمية الشاملة والتعاون الودي في المجالات المختلفة، وإن ذلك حقق نتائج ملحوظة وأصبح يمثل نموذجا للتعاون الصيني الأفريقي الذي يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة " .
ومضى قائلا: "إن التعاون بين الجيشين الصيني والأنجولي حقق تقدما في مجالات عديدة وأدى إلى تحقيق انجازات جديدة"، وأشار المسئول الصيني إلى أن الصين ترغب في توسيع نطاق مجالات التعاون وتقديم ضمانات أمنية لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


الصين

أنجولا

رئيس أنجولا

جواو لورينكو

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