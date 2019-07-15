سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 09:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

أمين عام الناتو يعلن استمرار قيادة كندا التدريبية فى العراق لعام آخر

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:25 م
أمين عام الناتو يعلن استمرار قيادة كندا التدريبية فى العراق لعام آخر الناتو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج ، اليوم الاثنين ، أن كندا ستواصل قيادة مهمة الناتو التدريبية في العراق لمدة عام آخر.
 
جاء ذلك في تصريحات ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع جستن ترودو مع بداية زيارته لكندا التي تشمل جولة في قاعدة القوات الكندية بيتاواوا مع ترودو ، ومناقشة نشر القوات الكندية في لاتفيا والعراق.
 
وألمح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أنه موافق على الإنفاق الدفاعي الكندي، معبرا عن تقديره لرؤية رئيس الوزراء جستن ترودو حول الأمن والدفاع.

الناتو

ينس ستولتنبرج

كندا

العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة