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أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد أوزباكستانى التبادل العلمى فى العلوم الشرعية

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:25 م
أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد أوزباكستانى التبادل العلمى فى العلوم الشرعية لقاء الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ووفد دولة أوزباكستان
كتب لؤى على

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التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير محمد عياد، بمكتبه اليوم، وفدا من دولة أوزباكستان، ضم كلا من:  زيادوف رئيس مركز الإمام البخارى للبحوث العلمية، و أحمدوف نائب مدير خزانة المصادر لأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، و خامدوف مدير الكاتبية لإدارة مسلمى أوزبكستان، و يوسوفوف مدير مدرسة علم الحديث، و محمديوف مدير قسم النشر لمركز الإمام البخارى للبحوث العلمية.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون العلمى المشترك فى مجال البحوث والدراسات الإسلامية، وكيفية الاستفادة من جهود علماء الأزهر الشريف فى مجال التحقيق العلمى للمخطوطات، ونقل خبرات علماء الأزهر لدعم الجوانب العلمية للمراكز البحثية بأوزباكستان.

واستعرض الأمين العام خلال اللقاء الجهود العلمية والدعوية والتوعوية التى يقوم بها مجمع البحوث الإسلامية من خلال لجانه وإداراته المتنوعة سواء داخل مصر أم خارجها، كما شهد اللقاء عرضا لأبرز أنشطة المجمع وبرامج التوعية اليومية التى تنفذ من خلال وعاظه ومن خلال النشر الإلكترونى عبر موقعه الرسمى المتاح على بوابة الأزهر الشريف أو مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به.

وأكد الأمين العام للوفد أن مجمع البحوث الإسلامية كأحد مؤسسات الأزهر الشريف حريص على التعاون العلمى وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية بدولة أوزبكستان.

كما عرض الوفد نبذة عن مركز الإمام البخارى للبحوث العلمية، ومدرسة علم الحديث وكيفية الدراسة والبحث العلمى فى كل منهما، مؤكدين سعادتهم البالغة بوجودهم فى أحد مؤسسات الأزهر تلك المؤسسة التاريخية التى نبع من علمها طلاب العلم من مختلف الدول العالم على مر العصور والأزمنة.

وفى نهاية اللقاء أهدى الأمين العام للوفد مجموعة من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع والتى تناقش مجموعة من القضايا الفكرية والمجتمعية المهمة.

 

 

 

 


الازهر الشريف

اوزبكستان

مجمع البحوث الاسلامية

الامام البخارى

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