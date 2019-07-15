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ألمانيا والنمسا: العقوبات أحد الخيارات للرد على التنقيب التركى قبالة قبرص

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:36 م
ألمانيا والنمسا: العقوبات أحد الخيارات للرد على التنقيب التركى قبالة قبرص وزير الخارجية القبرصى
رويترز

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قال وزيران ألماني ونمساوي إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ اليوم الاثنين قرارا بمعاقبة تركيا رمزيا على ما يصفه التكتل بالتنقيب "غير القانوني" عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص وسيهددون بفرض عقوبات أشد في المستقبل ما لم تغير أنقرة أسلوبها.
 
وخلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، من المقرر أن يوافق وزراء الشؤون الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة على قرار يحد من الاتصالات الدبلوماسية مع أنقرة وكذلك التمويل الذي تحصل عليه ردا على ما يصفه التكتل بتدخل تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
 
وفي يونيو ، حذر زعماء الاتحاد تركيا من الاستمرار في التنقيب بالمياه المحيطة بالجزيرة وإلا ستواجه إجراءات من قبل التكتل. وتضغط قبرص عضو الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ نهج صارم يهدد بعقوبات أشد في المستقبل لكن دولا أخرى حذرت من معاداة حليف مهم في شؤون الأمن والهجرة.
 
 

قبرص

تركيا

النفط

الاتحاد الأوروبي

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