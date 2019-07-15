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أكثر من 1700 مراقب دولى يرصدون الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أوكرانيا

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:08 م
أكثر من 1700 مراقب دولى يرصدون الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أوكرانيا الرئيس الأوكرانى الجديد فلاديمير زيلينسكى
كييف (أ ش أ)

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنها سجلت المزيد من المراقبين الرسميين من منظمات دولية ودول أجنبية، لمراقبة الانتخابات البرلمانية الأوكرانية المبكرة، المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل .

وذكرت اللجنة - فى بيان بثته على موقعها الرسمى ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنها سجلت 306 مراقبين إضافيين، وبذلك يبلغ عدد المراقبين أكثر من 1700 مراقب.

وأوضحت اللجنة أنه تمت الاستعانة بمراقبين من "المؤتمر الأوكرانى العالمى " ومنظمة مجموعة بلدان : جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا من أجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مراقبين من البرلمان الأوروبى، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وغيرها من المنظمات الدولية.

كما سجلت اللجنة مزيدًا من المراقبين من الولايات المتحدة وبولندا وسلوفاكيا.

وانتهت اللجنة من إجراءات تسجيل المراقبين الرسميين لرصد الانتخابات البرلمانية المبكرة ليصبح الإجمالى : ألفا و719 مراقبًا من 12 دولة أجنبية و22 منظمة دولية.

 


اوكرانيا

البرلمان الاوكرانى

انتخابات البرلمان الاوكرانى

انتخابات اوكرانيا

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