أعضاء البرلمان الليبى يدعون لعقد جلسة لتشكيل حكومة وحدة ووضع خارطة للحل

كتب أحمد جمعة

اتفق أعضاء مجلس النواب الليبى على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون حل أى أزمة من خلاله.

أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون فى القاهرة على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي، بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد، من قبل الشعب والممثل الشرعى له.



اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا2

وأشار النواب الليبيون في البيان الختامي للاجتماع على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

أكد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

وفيما يلي نص البيان:

بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي قام أكثر من سبعين نائباً من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى جمهورية مصر العربية تم خلالها زيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي والتي أكدت على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للازمة من خلاله. وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه و مناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة. تم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على النقاط التالية: 1) التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط احمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال. 2) التأكيد على أن حل الازمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له. 3) التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد. 4) أكد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة. 5) أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الإتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة. مع ختام الزيارة يجدد وفد مجلس النواب شكره لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. حفظ الله ليبيا صدر بالعاصمة المصرية القاهرة الإثنين 15 يوليو 2019.م



اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا