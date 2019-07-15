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أعضاء البرلمان الليبى يدعون لعقد جلسة لتشكيل حكومة وحدة ووضع خارطة للحل

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:28 م
أعضاء البرلمان الليبى يدعون لعقد جلسة لتشكيل حكومة وحدة ووضع خارطة للحل اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا
كتب أحمد جمعة

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اتفق أعضاء مجلس النواب الليبى على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون حل أى أزمة من خلاله.
 
 
أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون فى القاهرة على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي، بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد، من قبل الشعب والممثل الشرعى له.
 
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا2
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا2
 
وأشار النواب الليبيون في البيان الختامي للاجتماع على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
 
أكد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.
 
وفيما يلي نص البيان:
 
بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي قام أكثر من سبعين نائباً من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى جمهورية مصر العربية تم خلالها زيارة البرلمان المصري والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي والتي أكدت على أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للازمة من خلاله. وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه و مناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة.
تم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على النقاط التالية: 
 
1) التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط احمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال. 
2) التأكيد على أن حل الازمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له. 
3) التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
4) أكد المجتمعون على العمل مجدداً على دعوة كافة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع وذلك لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.
5) أن كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الإتفاق عليها في أقرب وقت بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة. 
مع ختام الزيارة يجدد وفد مجلس النواب شكره لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
حفظ الله ليبيا
صدر بالعاصمة المصرية القاهرة
الإثنين 15 يوليو 2019.م
 
 
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا11
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا
 
 
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا3
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا4
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا5
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا6
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا7
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا8
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا9
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا10
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا11
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا12
اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة بحضور اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

 


اخبار ليبيا

مجلس النواب الليبي

بيان اجتماع القاهره

بيان أعضاء البرلمان الليبي

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