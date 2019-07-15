"أطباء الأسنان" تعلن اليوم أسماء الفائزين بقرعة تأشيرات الحج المجانية

قال الدكتور أشرف زعلوك، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، مقرر اللجنة الاجتماعية، إنه من المقرر أن تجرى النقابة، اليوم الإثنين، القرعة العلنية بمقر النقابة العامة لاختيار الفائزين، بأربعة تأشيرات مجانية، مُخصصة من وزارة الصحة للنقابة.

وأوضح زعلوك، أن التأشيرات طبقا لقرار وزارة السياحة مستوى 5 نجوم، والذى لا تقل تكلفته عن 131250 جنيه، مشيرا إلى أن هناك عدة شروط لابد من توافرها فى المُتقدمين للقرعة، هى: سداد اشتراك عام 2019، وأنه لم يسبق له الحج خلال أخر 5 سنوات، ولم يسبق للعضو السفر مع النقابة، تقديم طلب للنقابة مرفق به مبلغ 1000 جنيه جدية حجز، على أن يتم ردها فى حالة عدم القبول بالقرعة، بالإضافة إلى جواز سفر صالح لفترة لا تقل عن عام، و6 صور شخصية بخلفية بيضاء.