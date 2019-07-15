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أثار ما بعد جراحات السمنة وكيفية التصدي لها..الدكتور أحمد السبكي يوضح

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:00 م
أثار ما بعد جراحات السمنة وكيفية التصدي لها..الدكتور أحمد السبكي يوضح
تقرير خاص

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فقدان الوزن قد يصاحبه بعض التأثيرات البسيطة والتي من السهل التصدي لها إذا كان الجراح متمكن كثيراً من أدواته، خاصة إذا أختار العملية المناسبة للمريض..

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكروالتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقريرالتالي طرق التصدي لآثار ما بعد جراحة السمنة.

* الجراح الماهر واختيار العملية المناسبة للمريض

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ "اليوم السابع" إن نتائج جراحات السمنة مضمونة في إنقاص الوزن، ولكن الأهم من ذلك أن نراعي ألا يصطحب انقاص وزنه أي مشاكل أخرى، فهناك كثيرمن المشاكل التي تنتج عن فقدان الوزن والتي نسمع عنها كثيرا مثل ترهل الجلد وتأثر البشرة وسقوط الشعر ونقص الفيتامينات، لكن الجراح الماهرهو الذي لديه القدرة على اختيار العملية المناسبة للمريض والتي لا ينتج عنها تلك المشاكل السالفة الذكر.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد السبكي أنه في البداية يجب أن ننصح المريض بالحركة الدائمة بعد الجراحة أثناء نزول الوزن وهذا يفرق كثير في تحسن الجلد والبشرة.

أثار لما بعد جراحات السمنة وطرق القضاء عليها
أثار لما بعد جراحات السمنة وطرق القضاء عليها

 

* أثار ما بعد جراحات السمنة وطرق التصدي لها:

وأشار إن هناك بعض المشاكل التي قد تحدث نتيجة لفقدان الوزن منها الترهل في جلد الوجه وهو ما نتصدى له باستخدام "الهايفو" وهو مفيد لأنه يحسن الكولاجين اسفل الجلد ويشد الجلد ويقضي على الترهل تماما .

واستطرد حديثه قائلا إن مشاكل الشعر الناتجة عن فقدان الوزن نتصدى لها بـحقن البلازما prp""، والميزوثرابي وهما يعطيان نتائج مذهلة مع الشعرفهم يقضوا على تساقط الشعر نهائيا .

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه اذا حدث شحوب في الوجه بعد فقدان الوزن واذا رغب المريض في أن يشعر بامتلاء وجهه فنقوم بعمل البلازما جيل أو الفيلر، أو حقن الدهون التي نأخذها من المريض نفسه.

تأثيرات للهايفو على جلد الوجه
تأثيرات للهايفو على جلد الوجه

 

وأشار إلي أنه في كثير من الأحيان يحدث ترهل الثديين والتي نستطيع أن نتصدى لهذه الترهلات بالشد والتصغيروالذي يعطي نتيجة مثالية ونهائية.

وفي النهاية أكد الدكتور أحمد السبكي أنه على الجراح قبل إجراء عملية جراحة السمنة أن يكون مخطط لما بعد الجراحة وأن يكون لديه جميع الأدوات التي نحقق من خلالها النتيجة المثالية بدون أي مشاكل على الإطلاق.

 

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة والسكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ. د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

 

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

https://drelsobkybeautyclinic.com

 

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- عمارة العبور شارع فيكتورعمانويل أمام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .

 

2للتواصل-احمد-السبكي (1)
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 


الدكتور أحمد السبكي

السمنة

السكر

الهايفو

الميزوثرابي

البلازما

الفيلر

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