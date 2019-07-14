‏محافظ المنوفية يناقش إمكانية إنشاء مجمع خدمى ترفيهى بمدينة السادات

المنوفية _ محمدفتحى

استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بعض المستثمرين بمكتبه بمجمع الخدمات الحكومية بمدينة السادات، بحضور المهندس أمين الغنيمى رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ومجدى أبو السعد رئيس المدينة.

فى بداية اللقاء قام محافظ المنوفية بعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والجاذبة للإستثمار، كما تم عرض الرؤية الكاملة لإمكانية إنشاء مجمع خدمى ترفيهى بمدينة السادات يضم العديد من الأنشطة التجارية المتكاملة ومنها أسواق تجارية وقاعات عرض سينمائي وغيرها من الأنشطة التجارية وكيفية تحقيق سبل الأستفادة القصوى لخلق فرص عمل جادة للشباب، كما يعد هذا المجمع بمثابة فرص تسويقية وترفيهية واستثمارية لأبناء المحافظة.

هذا وقد توجه المحافظ يرافقه رجال الأعمال، إلى جهاز تنمية مدينة السادات لمعاينة الخرائط لتحديد قطعة الأرض المناسبة للمشروع، والتى تصلح لإنشاء المجمع عليها، وعقب ذلك تم معاينة قطعة الأرض ميدانياً على الطبيعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل للاستثمار وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين لخلق مناخ استثمارى جيد يساعد على النهوض بالوضع الاقتصادى للدولة وفتح مجالات جديدة لجذب الإستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين بهدف خلق فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومى ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية شاملة بالمحافظة.