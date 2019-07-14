‎ضبط مسجل وعاطل لاستدراجهما صاحب مصنع وإجباره توقيع إيصالات أمانة بروض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على مسجل خطر وعاطل لقيامهما باستدراج صاحب مصنع وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بقصد ابتزازه والتحصل منه على مبالغ مالية بروض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من مالك إحدى المطابع بتضرره من عاطلين أحدهما مسجل شقى خطر "سرقة بالإكراه وسبق اتهامه فى 43 قضية لقيامهما باستدراجه لشقة محل سكن المسجل خطر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف المسجل خطر بأنه نظرًا لسابقة تعرفه على المجنى عليه، وعلمه بثرائه خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى بقصد ابتزاز المجنى عليه، والتحصل منه على مبالغ مالية، حيث قاما باستدراجه إلى الشقه سكنه، وعقب وصوله قاما بإجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وساومه على دفع مبالغ مالية مقابل تسليمه تلك الإيصالات،وتم بإرشاده ضبط 10 إيصالات أمانة على بياض ممهوره بتوقيع المجنى عليه، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‎