وزير الخارجية الكويتى: قطعنا شوطا كبيرا فى مختلف مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبى

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت والاتحاد الأوروبي قطعا شوطًا كبيرًا في الحوار والتعاون في مختلف المجالات والقضايا، وفي مقدمتها الأمن، والطاقة والتنمية الإنسانية.

وأضاف الشيخ صباح خالد الصباح -في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت اليوم الأحد- أن افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت، يُعتبر تتويجًا لمسيرة التعاون الناجحة بين الجانبين، واصفًا الاتحاد الأوروبي بـ(الشريك الأساسي) للكويت في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.

وأكد أن وجود بعثة للاتحاد الأوروبي في الكويت، سيتيح مجالًا أوسع وأرحب في تعزيز التعاون المشترك، مستذكرا مشاركة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية بمؤتمرات المانحين الدولية لدعم الوضع الإنساني في سوريا، إضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي استضافته الكويت في فبراير 2018.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، إلى أن القمة العربية الماضية، كانت إحدى المحطات الأساسية في التعاون العربي - الأوروبي، موضحًا أن التعاون الخليجي - الأوروبي قطع أشواطًا كثيرة ومهمة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبها، قالت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجيريني، إن افتتاح مقر البعثة في الكويت، دليل على مدى قرب الجانبين، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع الكويت، لافتة إلى عمل الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع الكويت في العديد من قضايا المنطقة، فضلًا عن مشاركته الكويت في رئاسة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، ومساهمتهما معًا في إنقاذ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من أزمتها المالية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والكويت، كانا ولا يزالان من بين أقوى المؤيدين للاجئين السوريين في الأردن، ولبنان، والأطفال في اليمن.

وأضافت موجيريني قائلة: "إن الكويت والاتحاد الأوروبي وقعا قبل أعوام قليلة اتفاقا لترتيب التعاون بين الخدمات الخارجية، والآن من خلال تأسيس وجود دبلوماسي كامل في الكويت، فإننا نفتح صفحة جديدة في شراكتنا، والهدف من ذلك مواصلة تعزيز حوارنا السياسي، وكذلك تعاوننا الاقتصادي ولاسيما لدعم رؤية (كويت جديدة 2035)"، مشيرة إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي في الكويت هو الثالث بدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث هناك وفدان في السعودية والإمارات.