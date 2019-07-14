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وزير الإعلام اليمنى: المبعوث الأممى باليمن مستمر فى مواقفه الضبابية

الأحد، 14 يوليه 2019 07:48 م
وزير الإعلام اليمنى: المبعوث الأممى باليمن مستمر فى مواقفه الضبابية وزير الإعلام اليمنى
إيمان حنا

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قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، إن تصريح المبعوث الخاص لليمن لا يرقى لمستوى الجريمة التى أقدمت عليها المليشيا الحوثية، فالقلق وحده لا يكفي، والمطلوب هو إدانة أحكام المليشيا بالإعدام غير القانونية بشكل واضح دون مواربة وممارسة الضغط الكافي لوقف تلك الأحكام والدفع بمسار المشاورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين.

وأضاف الأريانى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كيف يمكن للمبعوث الدولي أن يمنح الثقة لليمنيين بأنه قادر على إظهار الحقيقة والحيلولة دون تدمير المسار السلمي لحل الأزمة إذا كان يتحاشى ذكر او إدانة الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران، وهي أعلنت بكل قبح عن تنصلها من اتفاق السويد بخصوص الأسرى وحكمت بإعدام 30 مختطف سياسي

وحول موقف المبعوث الخاص لليمن امتداد لمواقفه الضبابية إزاء مختلف القضايا المتصلة بالتدخلات الإيرانية في اليمن ومشاورات السلام وتنفيذ اتفاقات السويد وملف انسحاب المليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة، والتصعيد العسكري والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.


اليمن

الحوثيين

حرب اليمن

المبعوث الاممى

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