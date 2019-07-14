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وانت قاعد في بيتكم..كيفية تقديم طلاب الثانوية لكلية الشرطة عبر الانترنت

الأحد، 14 يوليه 2019 09:00 م
وانت قاعد في بيتكم..كيفية تقديم طلاب الثانوية لكلية الشرطة عبر الانترنت موقع الوزارة على شبكة الأنتر نت
كتب محمود عبد الراضي

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تسهيلات وتيسيرات تقدمها أكاديمية الشرطة للطلاب الراغبين في الإلتحاق بكلية الشرطة لهذا العام، حيث يمكن للطالب أن يتقدم للكلية عن طريق الإنترنت من خلال الموقع https://moi.gov.eg/.

 

وبسهولة، يمكن لطالب الثانوية، وهو جالس في منزله، أن يسجل بياناته على الموقع، من خلال تسجيل بيانات"الرقم القومي ورقم الجلوس"، ويختار الطالب موعد من 3 مواعيد تظهر له لأداء الاختبار الأول.

 

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة، لهذا العام، من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس، ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.


كلية الشرطة

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الالتحاق بكلية الشرطة

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