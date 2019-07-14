والد الأول فى الثانوية بمدارس "stem": "لم أكن أعلم طريقة مذاكرة ابنى"

كتبت أسماء نصار

قال والد الطالب عبد الرحمن محمد أدهم يحيى الأول علمى رياضة بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين علوم وتكنولوجيا، إنه كان يعلم طريقة مذاكرة ابنها خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لكن بعد التحاقه بالمرحلة الثانوية فى مدارس “stem “ لم يكن يعلم طريقة مذاكرته ولا أوقاتها بحكم أن المدرسة بنظام الدخلى.

وأضاف والد الأول على الثانوية علمى رياضة من مدارس “stem” أن ابنه كان يحضر إلى منزل أسرته يوم الخميس من كل أسبوع ويغادره يوم السبت وخلال هذه الأيام كان يقوم بالمذاكرة ليلًا وينام بعد الفجر.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.