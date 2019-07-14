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والدة الأولى أدبى بمدارس الدمج: ابنتى كانت ضمن الأوائل طوال سنوات دراستها

الأحد، 14 يوليه 2019 03:34 م
والدة الأولى أدبى بمدارس الدمج: ابنتى كانت ضمن الأوائل طوال سنوات دراستها أوائل الثانوية العامة
كتب رضا حبيشى

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قالت والدة الطالبة آلا أسامة خيرت عبد العزيز الأولى بمدارس الدمج الشعبة الأدبية، إن ابنتها كانت ضمن الأوائل طوال سنوات دراستها سواء فى مرحلة الابتدائى أو مرحلة الإعدادى، ودائما كانت قريبة من الله تصلى وتصوم وتقرأ القرآن.

وأضافت والدة الطالبة آلا لـ"اليوم السابع" أن الدروس الخصوص كان لها تاثيرا كبيرا فى تفوق بنتها بجانب تهيئة الأجواء لها فى المنزل، وأنها كانت دايما تشعرها مثلها مثل باقى الطلاب، لافتة إلى أن والدها كان ينصحها باستمرار بأن تذاكر وتجتهد وتترك الباقى لله.

ودعت والدة الطالبة آلا أولياء الأمور إلى متابعة أبناؤهم فى الدراسة ومتابعة مدرسينهم مع تهيئة الأجواء لهم فى المنزل وآلا يشعروهم أنهم تحت ضغط.

 

 


الثانوية

اوائل الثانوية العامة

اوائل الثانوية

التعليم

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