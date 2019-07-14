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هذا آخر ما قاله السعودى غريق شلالات نياجرا لشقيقه قبل وفاته

الأحد، 14 يوليه 2019 12:44 م
هذا آخر ما قاله السعودى غريق شلالات نياجرا لشقيقه قبل وفاته قاسم العداوى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف عيسى عداوي شقيق السعودي، قاسم عداوي، الذي غرق في شلالات نياجرا في أمريكا مؤخراً ،أن آخر شيء قاله له شقيقه الراحل هو وصيته بوالديه خيراً، وبتذكير والده المريض بالصلاة، كونه مصاباً بالزهايمر.

وأضاف أنه يعمل حالياً على إنهاء الإجراءات الرسمية لنقل جثمان شقيقه إلى مكة المكرمة، ليتم دفنه هناك وفقاً لوصيته، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد للدفن حتى الآن.

ونقل موقع العربية عن عيسى يحيى عداوي قوله : "آخر ما جمعني بشقيقي قاسم هو حدثينا عبر تطبيق واتساب، وكان حينها يوصيني بوالديه خيراً، ويوصي بتذكير والدنا المريض بالصلاة، كونه مصاباً بالزهايمر، خوفاً من أن تفوته الصلاة دون أن يدرك وقتها".

وأضاف عيسى : "ما حدث فاجعة للأسرة، ونحن مؤمنون وصابرون بما قضاه الله، وندعو الله أن يتم علينا فضله بالصبر والاحتساب، ونسأله سبحانه أن يكتبه مع الشهداء".

وشهدت ولاية نيويورك الأمريكية، فقدان مبتعث سعودى يدرس فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سقوطه فى مياه شلالات نياجرا فى الجانب الأمريكي التابع لولاية نيويورك.

وكشف شهود عيان عن صورة وثقت من خلال تطبيق سناب شات تظهر لحظة سقوط قاسم العداوي"وسط شلالات نياجرا.

يُذكر أن الفقيد من أهالى قرية العدايا بمحافظة صبيا بمنطقة جازان بالسعودية، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء فى مرحلة الدكتوراه فى تخصص التقنية وإدارة الطيران.

 

 


قاسم العداوى

السعودية

شلالات نياجرا

غريق نياجرا

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