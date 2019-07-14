نيويورك تايمز: عودة التيار الكهربائى إلى مانهاتن بعد ساعات من انقطاعه

واشنطن(أ ش أ)

عاد التيار الكهربائى إلى الجانب الغربى من حى (مانهاتن) فى مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، بعد ساعات من انقطاع واسع النطاق، إثر انفجار محول كهربائى رئيسى.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - فى نبأ أوردته على موقعها الإلكترونى - أنه تم استعادة التيار بالكامل بحلول منتصف الليل.

وكان أكثر من 73 ألف شخص قد تضرروا من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائى فى مدينة نيويورك مساء أمس السبت بعد انفجار محول كهربائى رئيسى ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواى.